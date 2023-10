Cresce comércio entre Rússia e Coreia do Norte, diz estudo - Fotos de satélite publicadas por site especializado mostrariam alta do tráfego ferroviário entre os dois países. Analistas suspeitam de intercâmbio de armas e munições.Imagens captadas por satélite mostram um aumento "sem precedentes" do tráfego ferroviário de mercadorias na fronteira entre a Rússia e a Coreia do Norte, após a cúpula realizada entre os líderes dos dois países em que teria sido discutida uma cooperação militar bilateral.

Um estudo publicado pelo site especializado Beyond Parallel revela a presença de 73 vagões de carga na estação de Tumangang, em Rason, cidade norte-coreana que faz fronteira com a Rússia.

Trata-se de um volume muito superior ao observado nesta estação nos últimos cinco anos, mesmo tendo em conta os níveis pré-pandemia, uma vez que a crise sanitária global levou o regime de Pyongyang a blindar as suas fronteiras, segundo o estudo do site especializado, que é vinculado ao Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) em Washington.