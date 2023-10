Há 50 anos, Israel sofria outro ataque surpresa

Os israelenses avançaram até Sasa, a aproximadamente 40 quilômetros de Damasco. Na frente egípcia, forças comandadas pelo general Ariel Sharon (que anos depois se tornaria primeiro-ministro) cruzaram o Canal de Suez e conquistaram o território entre o canal e a estrada Suez-Cairo. Nesse avanço, o Terceiro Exército egípcio foi cercado e isolado do restante do país.

A guerra durou mais tempo do que as anteriores. Entre outras coisas, porque as superpotências abasteceram as partes beligerantes com grande quantidade de armas. Os EUA correram ao socorro de Israel. A União Soviética, em auxílio aos países árabes. As Nações Unidas só puderam conclamar a uma trégua em 21 e 22 de outubro.

A Guerra do Yom Kippur teve implicações de longo alcance. O mundo árabe, que tinha sofrido uma humilhação na guerra 1967, ficou satisfeito com os sucessos iniciais no conflito de 1973, apesar do fracasso tático final.

Além disso, países produtores de petróleo do Golfo, entre eles a Arábia Saudita, anunciaram um boicote à venda de combustível aos países que apoiaram Israel no conflito. A medida, que levou o preço do petróleo a disparar no mercado, teve profundas implicações econômicas na Europa Ocidental e mesmo no Brasil.

Difíceis negociações

No dia 24 de outubro de 1973, os combates terminaram. O Egito teve um total de 15 mil vítimas; a Síria, 3.000 e Israel, 2.500. A situação territorial estava mais confusa que antes. No final de 1973, foi convocada uma conferência de paz da ONU em Genebra, cujos dois encontros em nada resultaram.