Terremotos deixam mais de uma centena de mortos no Afeganistão - Série de tremores atingiu oeste do país neste sábado. Pelo menos 600 pessoas ficaram feridas e autoridades locais temem que número de mortes aumente enquanto prosseguem buscas em casas danificadas.As autoridades do Afeganistão confirmaram na noite deste sábado (07/10) a morte de ao menos 180 pessoas como consequência de uma série de terremotos de até 6,3 graus na escala Richter registrados mais cedo no distrito de Zinda Jan, na província de Herat, oeste do país. Pelo menos 600 pessoas ficaram feridas.

Mais cedo, o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, Mullah Jan Sayeq, disse que o número de mortos estava previsto para "aumentar muito". "Há algumas áreas que estão completamente devastadas e todas as casas estão danificadas", disse ele. "Ainda há pessoas soterradas sob os escombros", acrescentou.

Sete aldeias em Zinda Khan, epicentro do terremoto, "estão completamente destruídas", disse Sayeq, fato que a agência de notícias afegã Bakhter, sob o comando dos talibãs, elevou para 12 aldeias nos distritos de Zinda Khan e Ghorian, ambos na província de Herat, oeste do Afeganistão.