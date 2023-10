Alemanha vai reavaliar ajuda financeira para palestinos - Chanceler federal Olaf Scholz diz que Alemanha está "firme ao lado de Israel" após ataque do Hamas e ministra diz que Berlim vai reexaminar ajuda anual de centenas de milhões de euros que o país fornece aos palestinos.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, classificou neste domingo (08/10) os ataques do grupo Hamas a Israel, que deixaram centenas de mortos, como "atos bárbaros". A indignação do governo alemão, que mantém relações próximas com Israel, também deve ter outros desdobramentos. A ministra da Cooperação e Desenvolvimento do governo Scholz, Svenja Schulze, afirmou também neste domingo que a Alemanha pretende reexaminar a ajuda financeira de centenas de milhões de euros que o país fornece aos palestinos todos os anos.

No sábado, dia do ataque do Hamas, Scholz já havia condenado as chacinas de civis israelenses pelos terroristas. Neste domingo, em novas declarações, o chanceler federal afirmou que Israel tem o direito "de proteger seus cidadãos e perseguir os agressores". Scholz também afirmou que falou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que assegurou que a Alemanha está "firme e inabalavelmente ao lado de Israel". "A segurança de Israel é de interesse nacional da Alemanha. Isso é especialmente verdadeiro em momentos difíceis como este. E nós agiremos de acordo".

Scholz afirmou ainda que não aceitará "que os ataques hediondos contra Israel sejam celebrados" nas ruas da Alemanha. "O sofrimento, a destruição e a morte de tantas pessoas não podem ser motivo de alegria". No sábado, a polícia de Berlim dispersou uma concentração de pessoas com bandeiras palestinas que estavam celebrando os ataques a Israel e distribuindo doces em uma rua da capital alemã, num bairro que conta com uma grande comunidade muçulmana.