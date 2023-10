Centenas de corpos são encontrados em rave atacada pelo Hamas - Serviços de emergência encontraram pelo menos 260 corpos em festival de música no deserto que foi alvo de terroristas. Número de mortos israelenses em ofensiva do Hamas passa de 700 em todo o país.Ao menos 260 corpos foram encontrados no local que sediava um festival de música em Israel que foi um dos alvos do ataque terrorista do grupo Hamas no sábado (07/10). Segundo a imprensa israelense, serviços de emergência se depararam com centenas de cadáveres no deserto de Negev, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza, o enclave palestino controlado pelo Hamas.

O local sediava o Supernova Sukkot, parte da turnê mundial do Universo Paralello, um festival de música eletrônico criado originalmente no Brasil nos anos 2000. No sábado, o festival, que reunia milhares de pessoas, foi interrompido pela chegada de dezenas de homens armados, alguns em motocicletas, que penetraram pelas cercas da fronteira com Gaza.

Entre os participantes do festival estavam vários brasileiros. Em publicações no Instagram, o carioca Nathan Obadia, de 30 anos, um dos brasileiros que estavam presentes, disse que ele foi alvo de uma "rajada de tiros" por cerca de 15 a 20 minutos durante o ataque.