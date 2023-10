Coalizão de Scholz é castigada em eleições estaduais alemãs

Hessen: conservadores ganham terreno significativo

Em Hessen, sede da capital financeira da Alemanha, Frankfurt, a previsão é que os conservadores da União Democrata-Cristão (CDU) conquistem 34,5% dos votos, um ganho de 7,5 pontos percentuais em relação ao pleito de 2018. Já o Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler federal Olaf Scholz, deve conquistar 15,1%, quase cinco pontos a menos do que em 2018.

As sondagens indicam que o atual governador, Boris Rhine (CDU), deve continuar a liderar o governo de Hessen. Atualmente, Rhine comanda uma coalizão que conta com os verdes, que devem obter 14,8% dos votos – cinco pontos a menos do que em 2018.

O resultado em Hessen foi especialmente duro para Nancy Faeser (SPD), atual ministra do Interior do chanceler Scholz, que concorria ao governo no pleito estadual e sofreu em debates quando o tema da imigração ilegal se tornou uma questão importante na eleição. O SPD está mais de duas décadas na oposição em Hessen.

"Tivemos muitos ventos contrários, vimos isso nas sondagens. É por isso que não é tão surpreendente, mas ainda assim muito decepcionante", disse Faeser, comentando o fraco desempenho do seu partido.

O Partido Liberal-Democrático (FDP, na sigla em alemão), que no plano federal controla o crucial ministério das Finanças do governo Scholz, também perdeu terreno no pleito em Hessen, e, para piorar, arrisca ficar de fora do parlamento estadual. As sondagens indicam que os liberais devem obter 5% dos votos no estado, batendo por pouco na cláusula de barreira de 5% que permite contar com assentos no legislativo.