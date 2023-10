Governo vai retirar brasileiros de Israel em meio a conflito

O primeiro avião segue já neste domingo da capital do Rio Grande do Norte para a Itália a fim de estar mais próximo do conflito, enquanto as embaixadas finalizam a primeira lista para repatriação. Médicos e psicólogos completam a equipe.

"Nós vamos adequando o tamanho da missão em função das necessidades alocadas pelos nossos ministérios", informou o comandante da FAB Marcelo Damasceno. "Estamos com um brigadeiro lá na embaixada [de Israel] ajudando nessa consolidação de todos os brasileiros, de todas as embaixadas da região, Egito, Jordânia e Israel, para que possamos trazer todos os brasileiros que estão na região – logicamente, aqueles que desejarem."

"Importante dizer que vários também já estão se colocando em aeronaves comerciais." Paralelamente, há expectativa de normalização das operações no Aeroporto Ben-Gurion, o principal de Israel, permitindo aos brasileiros deixarem o país em voos comerciais, sem precisarem da ajuda do governo.

Acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, o tenente-brigadeiro do Ar participou na manhã deste domingo de uma reunião no Palácio do Itamaraty, convocada para analisar o conflito em Israel e na Palestina.

Brasil preside discussão do conflito na ONU

Damasceno informou ainda que a primeira lista de repatriados deve ficar pronta na manhã de segunda-feira. Além de Tel Aviv, os aviões do governo brasileiro podem usar aeroportos de outros países que fazem fronteira com Israel e o Território Ocupado Palestino.