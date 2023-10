Israel declara estado de guerra

Até a manhã do domingo, os militares israelenses atingiram 500 alvos do Hamas, incluindo a “infraestrutura militar do grupo, casas de comandantes e símbolos do regime do Hamas”, disse Hagari. Ele disse que as forças israelenses assumiram o controle de pontos de onde militantes invadiram Israel vindos da Faixa de Gaza. "As forças mataram centenas de terroristas no terreno", disse ele, acrescentando que dezenas foram feitos prisioneiros.

Ameaça do Hisbolá no norte

Os conflitos anteriores entre Israel e os governantes do Hamas em Gaza trouxeram destruição generalizada em Gaza e dias de lançamento de foguetes contra cidades de Israel.

A situação é potencialmente mais volátil agora, com a governo de extrema direita atingido pela violação de segurança sem precedentes e palestinos desesperados com uma ocupação sem fim na Cisjordânia e o bloqueio sufocante de Gaza.

Ataques na fronteira norte de Israel também ameaçam atrair a batalha contra o Hisbolá, um feroz inimigo de Israel que é apoiado pelo Irã e estima-se que tenha dezenas de milhares de foguetes à sua disposição. O Hisbolá disparou dezenas de foguetes e projéteis no domingo contra três posições israelenses numa área disputada ao longo da fronteira e os militares de Israel responderam usando drones armados.