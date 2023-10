Número de israelenses mortos em ataque do Hamas passa de 600 - Civis, crianças, idosos, trabalhadores de serviços de emergência, militares e bombeiros estão entre as centenas de mortos israelenses no ataque do Hamas. No lado palestino, bombardeiros em Gaza deixam mais de 300 mortos.O número de israelenses mortos no ataque surpresa do Hamas no sábado (07/10) continua a subir de maneira dramática mais de 24 horas após o início da sangrenta e ousada ofensiva do grupo palestino. Neste domingo (08/10), serviços de emergência de Israel informaram que o total de mortos do lado israelense já passa de 600. Mais 2.100 pessoas ficaram feridas.

O ataque já é um dos eventos mais graves da história israelense. O último grande episódio comparável, a sangrenta Segunda Intifada, no início dos anos 2000, deixou mais de 1.000 israelenses mortos, mas ao longo de um período de quatro anos de conflito aberto com os palestinos. Na Guerra do Yom Kippur, em 1973, mais de 2.500 militares israelenses morreram ao longo de duas semanas de conflitos com a Síria e o Egito.

Já as centenas de mortes israelenses no ataque do Hamas foram registradas em apenas um dia. E, embora instalações militares tenham sido atacadas no sábado, a maioria das vítimas do Hamas parece ser formada por civis.