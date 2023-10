O acirrado debate sobre como regular IA no Brasil - Enquanto o país discute lei sobre novas tecnologias, defensores de regras mais rígidas para o uso da inteligência artificial conflitam com o mercado, que quer legislação menos detalhista.Assim como Austrália, Canadá, Inglaterra e outra dezena de países, o Brasil está em meio a uma discussão vital para o futuro próximo: como regular dispositivos de inteligência artificial (IA)? Nos últimos meses, esse debate ganhou dois lados claros.

No mundo político, grupos ligados a empresários querem convocar companhias que encabeçam esse avanço – as big techs – para escrever as regras junto com o governo. As próprias plataformas apoiam a ideia. Por outro lado, bancadas no Congresso e movimentos da sociedade civil argumentam que, se elas fizerem parte do processo, conseguirão influenciá-lo em favor próprio.

É no campo econômico, porém, que o conflito está aberto: entidades do ambiente de negócios temem que uma regulação mais detalhada, a exemplo da União Europeia (UE), trave as oportunidades da IA às empresas. Esse tipo de legislação é chamado hard law. Na contramão, ONGs, universidades e juristas se apegam justamente ao formato da norma europeia como padrão de regulação para a realidade brasileira.