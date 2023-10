Polícia de Berlim reprime grupo que celebrava ataque a Israel

O governo do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, tem expressado deste repetidamente repúdio aos ataques do grupo Hamas e manifestado solidariedade a Israel. No sábado, dia do ataque do Hamas - grupo também classificado como terrorista pela Alemanha - Scholz já havia condenado as chacinas de civis israelenses pelos terroristas.

Neste domingo, em novas declarações, o chanceler federal afirmou que Israel tem o direito "de proteger seus cidadãos e perseguir os agressores". Scholz também afirmou que falou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que assegurou que a Alemanha está "firme e inabalavelmente ao lado de Israel". "A segurança de Israel é de interesse nacional da Alemanha. Isso é especialmente verdadeiro em momentos difíceis como este. E nós agiremos de acordo".

A indignação do governo alemão, que mantém relações próximas com Israel, também deve ter outros desdobramentos. A ministra da Cooperação e Desenvolvimento do governo Scholz, Svenja Schulze, afirmou também neste domingo que a Alemanha pretende reexaminar a ajuda financeira de centenas de milhões de euros que o país fornece aos palestinos todos os anos.

O governo alemão também reforçou a segurança em torno dos edifícios da comunidade judaica e da embaixada israelense em Berlim, informou a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser. Ela também afirmou que autoridades de segurança da Alemanha monitoram "muito de perto possíveis simpatizantes do Hamas na esfera islâmica" do país.