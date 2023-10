Policial mata dois turistas israelenses a tiros no Egito

País é importante mediador no Oriente Médio

O Egito é país vizinho de Israel e tem sido um mediador fundamental em cada um dos surtos de violência entre Israel e a Faixa de Gaza, território com o qual também faz fronteira. Além disso, foi o primeiro país árabe a normalizar as suas relações com Israel em 1979.

Esta paz assinada entre os Estados gerou consternação em outros países árabes e nas ruas do Egito, onde parte da população ainda vê Israel como um inimigo.

Em junho, um policial egípcio atirou e matou três soldados israelenses e mais tarde foi morto a tiros, segundo um porta-voz militar israelense.

