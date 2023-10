Por que milhares retornam à Rússia após fuga devido à guerra

Aos 31 anos, ela é gerente de marketing e poderia trabalhar em home office. Mas depois de alguns meses, decidiu deixar a Armênia: "Trata-se de voltar para a Rússia e admitir que você também carrega as próprias responsabilidades".

No entanto: "Não quero que todo mundo considere a guerra normal. Se escuto alguém dizer: 'Afinal, guerra é normal', vou responder: 'Não. Você está louco?'" Ela confessa que de fato é atormentada por medos e receios, mas enfatiza: "Não se pode viver com medo por muito tempo."

"Minha namorada praticamente me expulsou de casa"

Yuri, que é programador, conta que no início da guerra não entrou em pânico, a mobilização tampouco o assustou. "Mas a minha namorada estava muito preocupada, não conseguia dormir direito e praticamente me expulsou de casa. Eu não sabia o que me esperava. Mas nós nos dizemos: voltar, em poderia sempre. Agora, sair [da Rússia], talvez só fosse possível naquele momento", relembra.

Ele passou vários meses no Cazaquistão e depois mais um período no Quirguistão: "Achávamos que a situação seria resolvida logo e queríamos esperar pela segunda mobilização. Eu morava com seis homens num apartamento alugado. Mas depois de meio ano, nada mudou, exceto que o rublo continuou a cair, o custo de vida aumentou e algumas pessoas ao meu redor voltaram para a Rússia."