Após ataque do Hamas, europeus cortam ajuda a palestinos - Congelamento de recursos para projetos de desenvolvimento em território palestino é reação a eventos em Gaza. "A escala do terror é tão terrível. Não pode haver 'negócios como sempre'", adverte comissário da UE.A Comissão Europeia, a Alemanha e a Áustria anunciaram nesta segunda-feira (09/10) que vão suspender o envio de ajuda financeira para projetos de desenvolvimento em territórios palestinos. A decisão é anunciada dois dias após o grupo fundamentalista palestino Hamas, classificado como terrorista pela União Europeia (UE), ter realizado uma ousada e sangrenta ofensiva-surpresa contra Israel, que resultou no massacre de centenas de civis.

No caso da Comissão Europeia, o braço executivo da UE, o congelamento afeta imediatamente um portfólio de ajuda no valor de 691 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões). "A escala de terror e brutalidade contra Israel e seu povo é um ponto de inflexão", comentou o comissário da União Europeia para Ampliação e Política de Vizinhança, Oliver Varhelyi, na rede social X (ex-Twitter).

"Não pode haver 'business as usual'", acrescentou. "As bases para a paz, a tolerância e a coexistência devem ser abordadas agora. A incitação ao ódio, à violência e a glorificação do terror envenenaram as mentes de muita gente. Precisamos de ação e precisamos dela agora."