Brasil anuncia plano para resgatar cidadãos em Israel

Israel se tornou alvo do maior ataque já realizado contra seu território, perpetrado por militantes do grupo palestino Hamasno último fim de semana. Até a noite desta segunda-feira, em torno de 900 pessoas, incluindo 73 soldados, morreram em Israel. Em Gaza, as autoridades contabilizaram mais de 680 mortos. Milhares de pessoas ficaram feridas em ambos os lados do conflito.

rc (ots)