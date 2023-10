Irã nega envolvimento no ataque do Hamas a Israel

O Irã mantém relações estreitas com os dois movimentos palestinos e foi um dos primeiros países a saudar a ofensiva do Hamas, lançada no sábado.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou à emissora NBC News que os Estados Unidos não têm qualquer evidência de que o Irã esteja diretamente envolvido no ataque, seja no planejamento, seja na execução. Mas ele acrescentou que o Hamas "não seria o Hamas sem o apoio que recebeu por muitos anos do Irã".

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa ao território israelense, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de terroristas armados em território de Israel.

No domingo, o Hisbolá, que é apoiado pelo Irã, disparou foguetes e artilharia contra três posições nas Fazendas de Shebaa, no norte de Israel, "em solidariedade" ao povo palestino.

As Fazendas de Shebaa, um pedaço de terra de 39 quilômetros quadrados, estão sob controle de Israel desde 1967. Tanto Síria quanto Líbano afirmam que as fazendas de Shebaa são libanesas.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel está em guerra com o Hamas.