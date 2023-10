Israel afirma ter retomado controle sobre comunidades no sul do país - Militares israelenses acrescentam, porém, que "conflitos isolados" com terroristas do Hamas continuam. Trezentos mil reservistas são convocados.Os militares de Israel declararam nesta segunda-feira (09/10) ter retomado o controle das localidades no sul do país que estavam sob ataque do grupo terrorista Hamas desde o início da ofensiva do grupo, iniciada no sábado.

Segundo os militares israelenses, havia confrontos com terroristas palestinos em sete ou oito locais no sul de Israel, perto da faixa de Gaza.

"Temos o controle total das comunidades", declarou o porta-voz dos militares de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, numa entrevista transmitida pela televisão.