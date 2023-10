Israel ordena "cerco total" à Faixa de Gaza

Uma nova invasão por terra também levanta o temor de mais um banho de sangue. Gaza é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, com cerca de 2 milhões de habitantes.

"11 de Setembro e Pearl Harbor" de Israel

Nesta segunda-feira, o governo israelense informou que havia recuperado o controle das localidades no sul do país que foram invadidas por terroristas do Hamas no sábado. Porém, soldados israelenses e terroristas ainda trocavam tiros na localidade de Kfar Azza.

Israel ainda conta seus mortos no ataque, que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração de homens armados por mais de duas dezenas de pontos na fronteira com Gaza. Dentro de Israel, os terroristas atacaram instalações militares e passaram a massacrar sistematicamente a população, chegando a ir de casa em casa para assassinar moradores.

Segundo os últimos números, mais de 700, a maioria civis, foram mortos na ofensiva surpresa do Hamas, que inclui ataques por mar, terra e ar. No domingo, 260 corpos foram encontrados no local de um festival de música que ocorria perto da fronteira com Gaza e que foi atacado por homens armados. Os EUA confirmaram que nove americanos. Há também três brasileiros desaparecidos.

O ataque já é um dos eventos mais graves da história israelense. O último grande episódio comparável, a sangrenta Segunda Intifada, no início dos anos 2000, matou mais de mil israelenses, mas ao longo de quatro anos de conflito aberto com os palestinos. Na Guerra do Yom Kippur, em 1973, mais de 2.500 militares israelenses morreram em duas semanas de conflitos com a Síria e o Egito. Já as centenas de mortes israelenses no ataque do Hamas foram registradas em apenas um dia.