Tempos turbulentos para o Mercosul - Vizinhos brigam com a Argentina devido a taxa cobrada no Rio Paraná. As próximas eleições no país, no entanto, podem tornar ainda mais difícil encontrar uma posição comum na América do Sul.Uma crise causada pela cobrança de um pedágio no Rio Paraná evidenciou como é frágil o equilíbrio político e econômico no Mercosul – e isso num momento em que a comunidade de países sul-americanos deveria estar interessada em mostrar unidade, em meio às negociações com a União Europeia (UE).

Desde 1º de janeiro, a Argentina cobra de todos os navios cargueiros que passam pelo Rio Paraná, na altura da cidade portuária de Rosário, um pedágio de 1,47 dólar por tonelada transportada.

No início, quem protestou contra a cobrança unilateral foram sobretudo os governos da Bolívia e do Paraguai, que não têm saída para o mar e dependem do principal corredor fluvial no centro da América do Sul para suas importações e exportações. Mais tarde, Brasil e Uruguai também criticaram a cobrança.