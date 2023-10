A dura batalha das ucranianas por um lugar no Exército

Ganzha acredita que a idade a protege de assédios: "As mais jovens se defendem do seu próprio jeito. Em geral elas procuram um protetor. Uma me contou como foi assediada: logo no primeiro dia o comandante fez avanços, que ela rechaçou. Esse foi o fim da questão. Mas eu sei que em outras companhias as coisas eram mais sérias, uma mulher teve que pedir transferência para outra companhia."

Diversas organizações de direitos humanos ajudam as militares que vivenciaram assédio sexual. "Falamos com diversas pessoas que nos deram informações anônimas sobre esse tipo de casos. Mas ainda não sabemos os números reais", conta Hrytsenko, do Invisible Battalion.

Segundo a ativista, outro problema são os obstáculos ao acesso feminino a treinamento militar, que, "claro, não são entraves oficiais". Desde 2019, as ucranianas têm permissão para frequentar academias militares. Mykytenko foi encarregada da direção da primeira subunidade exclusivamente feminina de uma companhia de treinamento em Kiev.

"Mais da metade do pessoal da academia rejeitou categoricamente a ideia de uma subunidade formada inteiramente por mulheres. Acho isso positivo porque muitas dessas primeiras jovens a serem aceitas eram altamente motivadas. O desempenho delas era melhor do que o dos homens, sobretudo nas aulas. Mas elas também se saíam muito bem no treinamento físico."

Em seu relatório mais recente, os pesquisadores do Invisible Battalion registraram outra tendência positiva: cada vez mais mulheres alcançam o título de oficial na Ucrânia: se em 2014 elas eram pouco mais de 1.600, hoje já passam de 5 mil. E em 2021 o Exército nomeou sua primeira general: Tetiana Ostashchenko, comandante das Forças Médicas Ucranianas.

Autor: Hanna Sokolova