Alemanha faz megaoperação contra extremistas de direita - Polícia prende membros do grupo Reichsbürger que estariam planejando golpe de Estado, ataques a setor de energia e sequestro do ministro da Saúde alemão. Batidas foram realizadas simultaneamente em seis estados do país.Promotores alemães informaram nesta terça-feira (10/10) que a polícia realizou uma série de batidas em vários estados do país devido a um plano para realizar ataques com explosivos no setor de fornecimento de energia da Alemanha, além do sequestro do ministro da Saúde, Karl Lauterbach.

Os suspeitos têm ligação com o movimento Reichsbürger (Cidadãos do Impédio Alemão), cujos membros são acusados de conspirar para derrubar o sistema político alemão e instalar um novo governo.

As batidas ocorreram simultaneamente nos estados de Renânia-Palatinado, Renânia do Norte-Vestfália, Turíngia, Hesse, Baviera e Baden-Württemberg.