Dois brasileiros têm mortes confirmadas após ataque do Hamas - Ranani Glazer e Bruna Valeanu estavam em festival de música eletrônica atacado por militantes do grupo islamista. Uma brasileira continua desaparecida.Foram confirmadas nesta terça-feira (10/10) as mortes de dois brasileiros que estavam no festival de música em Israel. O evento foi um dos alvos da ofensiva do Hamas no fim de semana.

A família de Bruna Valeanu confirmou que a brasileira de 24 anos foi encontrada morta, após desaparecer durante o ataque do Hamas ao país. Ela era natural do Rio de Janeiro. A última vez que ela falou com a família foi no sábado, por volta das 9h.

Mais cedo, o governo brasileiro havia confirmado a morte de Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, a qual já havia sido relatada por familiares na segunda-feira.