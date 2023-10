Economia alemã deve encolher ainda mais em 2023 - FMI piora previsões da maior economia da Europa. Afetada por recessão, Alemanha deve ter a pior performance econômica entre as nações do G7 em 2023.Projeções divulgadas nesta terça-feira (10/10) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam que a economia da Alemanha deve fechar 2023 com retração de 0,5%, o que representa uma queda ainda maior do que a prevista em julho deste ano, quando o fundo apontou resultado negativo de 0,3%.

A estimativa, se confirmada, deve fazer com que Alemanha seja a única nação do G7 (grupo formado pelas democracias liberais mais industrializadas do mundo) a ter contração.

Os motivos apontados para a provável queda são uma maior fraqueza nos setores ligados à taxa de juros, uma menor demanda dos parceiros comerciais e, por consequência, diminuição na produção industrial.