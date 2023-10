Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de terroristas do Hamas

Cerca de 900 israelenses - a maioria civis, incluindo crianças - foram mortas pelo Hamas, segundo o último balanço divulgado pelas autoridades de emergência. Mais de uma centena de israelenses e estrangeiros que estavam no país também foram sequestrados pelo Hamas e levados para Gaza como reféns. Nesta terça-feira, o embaixador israelense nas Nações Unidas estimou o número de reféns entre "100 e 150".

Entre os civis assassinados em Israel estão cidadãos dos EUA e França. Várias vítimas participavam de um festival de música que ocorria a poucos quilômetros da fronteira com Gaza e que foi alvo de um ataque de homens armados do Hamas. No local, foram encontrados pelo menos 260 corpos.

Outros 107 corpos também foram encontrados no kibbutz isralense de Be'eri, uma comiunidade rural que tinha cerca de 1.000 moradores antes do ataque terrorista. Muitos dos mortos eram moradores, mas também foram encontrados corpos de forças de segurança israelenses. Um brasileiro que participava do festival alvo do Hamas foi morto no local, confirmou o governo do Brasil. Já a França confirmou que quatro cidadãos do país morreram em Israel. Os EUA confirmaram nove mortos.

Cerco e bombardeio à Faixa de Gaza

Além de evacuar as comunidades, Israel continua a realizar bombardeios sistemáticos contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza. Desde sábado, foram centenas de incursões aéreas israelenses no enclave, espremido entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, habitado por pouco mais de 2 milhões de palestinos.

Os pesados bombardeios de retaliação israelenses também têm provocado baixas entre civis de Gaza. Segundo as autoridades de emergência palestinas, mais de 700 pessoas já morreram no enclave, incluindo centenas de civis.