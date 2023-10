Plano contra as cheias ameaça a vida de indígenas em Santa Catarina

Risco alto de inundação continua

O risco de inundação na região continua. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) prevê como muito alta a possibilidade de enchentes no Vale do Itajaí devido aos altos acumulados de chuva na bacia hidrográfica.

"Os excessos de chuva no Sul do Brasil são típicos em ano de El Niño. Ele é um aquecimento anômalo das águas superficiais do oceano Pacífico Equatorial. Isso modifica a circulação dos ventos na atmosfera de forma que favorece a ocorrência de chuvas no Sul. Por outro lado, inibe a chuva no Norte e Nordeste do Brasil”, destaca Giovanni Dolif, meteorologista e pesquisador do Cemaden.

"Até agora, nas regiões Sul e Sudeste, já choveu em torno de 300% acima do normal para este período do início de outubro. E há mais chuva prevista para os próximos dias para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina”, alerta Augusto José Pereira Filho, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP).

Um trabalho recente publicado por Pedro Luiz Chaffe, professor do Laboratório de Hidrologia da UFSC, concluiu que as cheias no estado de Santa Catarina ficaram mais frequentes nos últimos 40 anos.

"Analisando os dados em todo o estado, a frequência e magnitude das cheias estão aumentando. Já tem que se pensar sobre as possíveis implicações, como a gente pode operar as estruturas que foram projetadas no passado e não consideram as mudanças que estamos vendo”, diz Chaffe à DW.