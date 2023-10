UE se opõe ao cerco de Israel à Faixa de Gaza, diz chefe da diplomacia do bloco

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, negou nesta terça-feira que seu país tenha tido qualquer envolvimento nos ataques do Hamas a Israel, mas exaltou o que chamou de uma derrota "irreparável" militar e de inteligência os israelenses.

Em pronunciamento transmitido em rede nacional, ele disse que seu país "beija as mãos" dos autores dos ataques. "Esse terremoto de destruição demoliu algumas infraestruturas críticas [em Israel] que não serão restauradas facilmente. As ações do regime sionista são as grandes culpadas por esse desastre", declarou.

Israel acusa os clérigos iranianos que governam o país de fomentarem a violência ao fornecerem armas ao Hamas. O Irã, que não reconhece o Estado de Israel, alega prover somente apoio financeiro e moral ao grupo terrorista.

O apoio à causa palestina é um dos pilares da República Islâmica desde a revolução de 1979, e uma das formas utilizadas pelo regime iraniano para manter sua posição de liderança no mundo muçulmano.

A missão do Irã na ONU já havia negado no último domingo que o país estivesse por trás do ataque. Os diplomatas disseram que Teerã apoia "de forma enfática e inequívoca a causa palestina", mas rejeitou envolvimento.

rc (AFP, Reuters)