UE desiste de suspender ajuda financeira a palestinos

Poucas horas após anunciar que estava suspendendo o envio de ajuda financeira para projetos de desenvolvimento em territórios palestinos, a Comissão Europeia voltou atrás na decisão na tarde de segunda-feira (09/10), afirmando que vai se limitar a reexaminar os pagamentos para garantir que nenhum valor seja mal utilizado.

"Não haverá suspensão de pagamentos" no momento, disse uma declaração concisa da Comissão Europeia, divulgada cinco horas após o comissário para Ampliação e Política de Vizinhança da UE, o húngaro Oliver Varhelyi, ter anunciado que todos os pagamentos do programa de desenvolvimento para os palestinos seriam "imediatamente suspensos" no contexto do sangrento ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, que deixou centenas de mortos.

Em mensagens publicadas na rede X (ex-Twitter), o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmou que o "reexame da assistência da UE à Palestina anunciada pela Comissão Europeia não suspenderá os pagamentos devidos".