A esquerda brasileira no seu labirinto - Venezuela, Ucrânia, Israel: com Maduro, Putin, Hamas como modelos e os EUA sendo culpado por todo o mal do mundo, o pensamento da esquerda brasileira se tornou de um simplismo assustador, vulgar e desumano.Estive alguns dias no Tampão de Darién, o estreito terrestre entre a Colômbia e o Panamá, que nos últimos anos se transformou num hotspot da migração global. Dia após dia, milhares partem para uma marcha de seis a nove dias através de uma das selvas mais perigosas do mundo.

Só em 2023, pelo menos 360 mil migrantes atravessaram o Darién, entre os quais, 60 mil crianças. Dezenas perderam a vida na travessia. São quase inimagináveis as adversidades e perigos a que se expõem. O que lá ocorre é uma catástrofe humanitária, e provavelmente o problema mais urgente da América do Sul. Mas na política brasileira, não tem a menor relevância.

Os migrantes são impelidos pelo desejo de uma vida melhor nos Estados Unidos, o american dream é real para eles. E quem lucra com a onda migratória são as Autodefesas Gaitanistas da Colômbia (AGC), um grupo paramilitar também conhecido como Clã do Golfo. Essa máfia administra o fluxo perfeitamente, construiu acampamentos, disponibiliza barcos, guias e carregadores – e cobra caro por isso: milhões de dólares estão fluindo para os cofres dos paramilitares.