A Rússia tem algo a ganhar com ataque do Hamas a Israel? - Desde a ofensiva do grupo terrorista, o Kremlin não toma partido por palestinos nem por israelenses. Paralelamente, alimenta a narrativa de que "o Ocidente" é o grande culpado - como faz no caso da guerra na Ucrânia.Bandeira nacional a meio-mastro, um pequeno buquê de cravos com as cores de Israel, azul e branco: cidadãs e cidadãos russos acorrem à embaixada israelense em Moscou para expressar suas condolências às vítimas do atentado do Hamas de 7 de outubro. Policiais conferem seus documentos. A situação é tranquila até o cair da tarde, assim como diante da representação palestina na capital.

"Tradicionalmente, a Rússia cultiva boas relações diplomáticas com ambos os lados, ao mesmo tempo em que mantém uma certa distância", explica o especialista em Oriente Médio Ruslan Suleymanov, que vive no Azerbaijão. "Essas relações são, em parte, até mesmo de confiança, mesmo depois de a Rússia ter atacado a Ucrânia e a relação com Israel deteriorar, até certo ponto."

Nesse contexto, ele recorda o comentário do ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov, em maio de 2022. Referindo-se ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ele afirmou que os "antissemitas mais ferrenhos" seriam, via de regra, os próprios judeus. O governo israelense condenou as palavras de Lavrov: seu então homólogo Jair Lapid classificou-as como "uma declaração imperdoável e ultrajante e um terrível erro histórico". "No entanto, desde então nada de irreparável" aconteceu", constata Suleymanov.