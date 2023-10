Biden: "Dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto"

Nesta quarta, ele reforçou o discurso aos líderes judeus: "Vamos condenar e combater o antissemitismo sempre. Os últimos dias têm sido um lembrete solene de que o ódio nunca desaparece."

O porta-voz do Departamento de Segurança dos EUA, John Kirby, enfatizou a posição do governo americano em relação aos civis em Gaza, dizendo estar em negociações com Israel e Egito para a abertura de uma passagem segura: "Essas pessoas também são vítimas. Elas não pediram para o Hamas fazer isso."

Biden instou Israel a obedecer as regras da guerra no conflito contra o Hamas, argumentando que "é realmente importante que Israel, [mesmo com] toda a raiva e frustração, atue de acordo com as regras da guerra".

Americanos reféns

Além de 22 mortos confirmados, o Departamento de Estado dos EUA informou que outros 17 americanos permanecem desaparecidos em meio ao conflito que já causou mais de 2 mil mortes de ambos os lados.

Kirby acredita que uma boa parte deles possa estar entre os até 150 reféns mantidos pelo Hamas em Gaza.