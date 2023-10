Brasil convoca reunião no Conselho de Segurança da ONU

Nesta quarta-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e também à comunidade internacional, em relação às crianças palestinas e israelenses.

"Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio", escreveu Lula na plataforma X (antigo Twitter).

"É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra", acrescentou.

As Forças Armadas de Israel têm concentrado milhares de tropas nos arredores da Faixa de Gaza, o enclave palestino de onde partiram os terroristas do Hamas que massacraram mais de mil israelenses no fim de semana, indicando uma potencial invasão por terra do território palestino.

Desde o último sábado, dia da ofensiva terrorista surpresa do Hamas, Israel já realizou mais de 2 mil operações aéreas retaliatórias contra alvos em Gaza. Cerca de 300 ocorreram só na última noite. O brigadeiro Omer Tishler, chefe do Estado-Maior da Força Aérea de Israel, afirmou que caças estão atacando a Faixa de Gaza numa "escala sem precedentes".