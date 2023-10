Como o ataque do Hamas mudou a agenda árabe-israelense

Numa entrevista ao canal americano Fox News no final de setembro, ele sequer mencionara a solução de dois Estados. Apenas disse que o novo acordo com Israel "supriria as necessidades dos palestinos e lhes garantiria uma vida boa". Mas agora sua postura mudou.

Apoio à solução de dois Estados

Após a eclosão da guerra, no sábado, a Arábia Saudita voltou a advogar publicamente por uma solução de dois Estados e tem se mostrado uma apoiadora firme da população palestina.

Se a maioria dos países do mundo tem se posicionado do lado de Israel e de seu direito de defesa, entre os países árabes e muçulmanos, o interesse pelo destino dos palestinos voltou ao primeiro plano. Entre a população há muita solidariedade com os palestinos, e os ressentimentos em relação a Israel ressurgiram.

Esse ressurgimento da questão palestina, assim como o arrefecimento dos esforços de normalização de relações entre países árabes e Israel, pode ser considerado uma grande vitória para o grupo Hamas, que recebe apoio do Irã e é classificado como uma organização terrorista por países como Alemanha e Estados Unidos, bem como pela União Europeia (UE).

"As ações do Hamas enviam um lembrete claro aos sauditas de que a questão palestina não deve ser tratada como apenas mais um subtópico nas negociações de normalização", escreveu Richard LeBaron, do think tank americano Atlantic Council, no site da organização. "Os ataques vão afastar a narrativa da normalização dos laços entre Arábia Saudita e Israel."