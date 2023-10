Hamas matou famílias inteiras no massacre de Kfar Aza - Chacina executada pelos terroristas do Hamas no kibutz perto da Faixa de Gaza vitimou famílias inteiras, incluindo crianças e bebês, dentro de suas casas.O ataque terrorista de sábado passado (07/10) por membros do grupo Hamas a comunidades no sul de Israel transformou-se numa carnificina no kibutz de Kfar Aza, com a morte de mais de uma centena de civis, incluindo crianças, segundo relatos de soldados israelenses.

Fontes médicas israelenses disseram à agência de notícias Efe que os terroristas do Hamas mutilaram e queimaram civis durante o ataque surpresa, no qual morreram centenas de pessoas, incluindo 40 crianças, entre elas bebês, nesse kibutz com menos de 800 habitantes.

Kfar Aza é umas das comunidades atacadas pelo Hamas nos atentados terroristas de sábado passado. Outras são Be’eri, Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Yated, Kissufim e Urim, onde também há relatos de atrocidades.