Na Otan, Zelenski pede ajuda para "sobreviver ao inverno"

Ele explicou que esse apoio é fundamental para proteger a infraestrutura do país, as exportações de alimentos, além da vida dos civis ucranianos.

O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, anunciou o envio de uma nova remessa de armamentos a Kiev no valor de 200 milhões de dólares, que incluem mísseis de defesa antiaérea, com o objetivo de ajudar os ucranianos a suportarem a forte ofensiva de inverno russa que é aguardada para os próximos meses.

EUA garantem continuidade do apoio

"Os Estados Unidos estarão ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse Austin no encontro com Zelenski. Este foi o primeiro pacote americano enviado desde o início da crise no Congresso dos EUA, que gerou questionamentos sobre a capacidade do governo do presidente Joe Biden de continuar fornecendo a ajuda da qual Kiev tanto necessita para se impor à invasão russa em seu território.

Zelenski se disse preocupado que a atual crise em Israel possa desviar a atenção da guerra iniciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia, que já dura quase 600 dias. "Quem sabe como será? Acho que ninguém sabe", afirmou.

Austin, no entanto, assegurou que os EUA não perderão sua capacidade de dedicar recursos a diversas crises em diferentes regiões. "Permaneceremos firmemente ao lado de Israel e continuaremos a apoiar a Ucrânia", garantiu. A dimensão do apoio militar americano a Kiev se iguala à totalidade da ajuda enviada pelos países aliados da Otan juntamente com o Canadá.