Nem sacerdote nem super-herói: sobre o Dia do Professor - Nesta data comemorativa, professores dos 26 estados e do Distrito Federal relatam à coluna o que estão cansados de ouvir e o que gostariam que mudasse na profissão."Professor por amor", "a profissão formadora das outras" e "super-heróis": no próximo domingo, 15 de outubro, será comemorado o Dia do Professor, e as redes sociais estarão repletas de mensagens pautadas nas frases anteriores. Já fiz parte do time que as compartilhava e levei uns puxões de orelha dos professores que conheço.

Portanto, para esta coluna, em homenagem ao Dia do Professor, não irei supor o que gostariam de ouvir: falei com 27 profissionais da rede pública, um de cada estado do país.

É curioso que, nos discursos, são os mais importantes profissionais, mas, na prática, os menos valorizados. Meu papel aqui será apenas mediar suas vozes. Eles têm, sim, muito a dizer.