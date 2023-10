Parlamento alemão faz minuto de silêncio pelas vítimas em Israel - Presidente do Parlamento alemão condena com veemência terrorismo praticado pelo grupo Hamas e expressa solidariedade irrestrita ao povo israelense.O Bundestag (Parlamento alemão) homenageou com um minuto de silêncio nesta quarta-feira (11/09) as vítimas do ataque do grupo extremista palestino Hamas a Israel, ocorrido no sábado passado.

A cerimônia teve a participação do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e do embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor.

"Condenamos veementemente esses atos desumanos de terrorismo contra Israel", declarou a presidente do Bundestag, Bärbel Bas, na abertura da sessão.