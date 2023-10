A situação dos brasileiros em Israel e na Faixa de Gaza

Após o inicio do conflito com o Hamas, Israel bloqueou as fronteiras do território palestino e já teria bombardeado a rota perto de Rafah ao menos três vezes. A passagem de pessoas da Faixa de Gaza para Israel é fortemente controlada, em razão de um bloqueio imposto pelo Egito e por Israel.

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse que seu país vem insistindo junto aos parceiros regionais e internacionais por uma solução negociada para o conflito. Ele afirmou que não permitirá que a questão seja resolvida "às custas de terceiros", em uma aparente referência ao risco de que parte dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza tentem fugir para o território egípcio.

O Egito é contra a criação de um corredor humanitário para a passagem de refugiados, ao mesmo tempo em que negocia com os Estados Unidos e outras nações o envio de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza através da fronteira.

Brasileiros em Israel

Esta operação de resgate de cidadãos nomeada "Voltando em Paz"é a maior de uma zona de guerra já realizada pelo Brasil: quase 3 mil brasileiros, 60% deles turistas, pediram repatriação de Israel.

A Força Aérea Brasileira (FAB) vem realizando voos diários entre os dois países. Na madrugada desta quinta-feira, 214 passageiros que estavam retidos em Jerusalém desde o início do conflito chegaram ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.