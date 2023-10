Cerco de Gaza pode inflamar conflito Israel-Hisbolá - Observadores apontam que nem o Hisbolá nem Israel querem uma escalada do conflito, apesar dos combates pontuais perto do Líbano. Mas o bloqueio total da Faixa de Gaza poderá mudar rapidamente a situação.As estradas que vão do sul do Líbano para a capital, Beirute, estavam congestionadas mesmo antes de os confrontos entre as forças militares de Israel e a organização militante islâmica Hisbolá, apoiada pelo Irã, eclodirem perto da fronteira libanesa-israelense na quarta-feira. "Milhares de moradores do sul deixaram a área por medo", explica Lynn Zovighian, diretora-gerente de uma plataforma de investimento social na capital libanesa.

"No caminho para Beirute, ficamos surpresos com a quantidade de carros que iam para lá”, relatou Mariam Hoteit, dona de casa e mãe de cinco filhos, da cidade de Shakra, a apenas sete quilômetros da fronteira com Israel. "Observar as filas de carros em frente aos postos de abastecimento me lembrou das cenas da crise de escassez de gasolina de 2022."