Israel ataca aeroportos de Damasco e Aleppo, na Síria - Enquanto Síria acusa Israel de "desviar a atenção" do conflito com o Hamas, embaixador israelense na Alemanha confirmou o bombardeio em pelo menos um dos aeroportos. Alvo seria carregamento de armas iranianas.Israel executou ataques aéreos em dois aeroportos da Síria, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (12/10) pela mídia estatal local, citando uma fonte militar, depois parcialmente confirmadas pelo embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor. Os ataques teriam ocorrido de forma simultânea e danificado as pistas dos dois principais aeroportos do país, Damasco e Aleppo.

Em declaração ao jornal alemão Die Welt, Prosor não confirmou o ataque em Aleppo, mas disse que o alvo da operação no aeroporto de Damasco foram "carregamentos de armas do Irã com mísseis e drones".