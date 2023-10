O que é a Faixa de Gaza?

Há poucos recursos naturais disponíveis na área: dois terços da eletricidade consumida no território é fornecida por Israel, o restante é produzido por uma termoelétrica, também dependente da passagem de combustível por território israelense. Situação parecida ocorre com a água, com Israel controlando a maior parte do fornecimento. Boa parte das fontes locais está poluída por causa da falta de infraestrutura de esgoto. Com todos esses problemas, na década de 2010 a ONU chegou a estimar que Gaza poderia se tornar "Inabitável” a partir dos anos 2020.

Por outro lado, alguns índices sociais são razoáveis. A alfabetização chega a 97%, graças em grande parte a escolas administradas pela ONU e ajuda humanitária fornecida por diversos países, também europeus, na forma de pacotes de cooperação e desenvolvimento que somam anualmente centenas de milhões de euros. A expectativa de vida é de 75,66 anos.

Terra de ocupações e violência

Parte do antigo Império Otomano desde 1917, a região passou para o domínio do Reino Unido, como parte de toda a Palestina Britânica, e permaneceu assim até 1947, quando as Nações Unidas aprovaram um plano de partilha de toda a Palestina entre judeus e palestinos. Mas as nações árabes vizinhas e os palestinos rejeitaram o plano, levando à eclosão da primeira guerra árabe-israelense, em 1948.

O novo Estado de Israel venceu o conflito e, além de ficar com o território alocado pelo plano estabelecido pela ONU, também capturou uma parte significativa daquele que seria reservado para os palestinos. Isso resultou na expulsão de centenas de milhares de árabes do atual território israelense. Muitos foram para Gaza, no que ficou conhecido entre os palestinos como "Al-Nakba”, ou "catástrofe”.

A Faixa de Gaza não estava entre os territórios capturados. A partir de 1949, a região passou para o controle do Egito, que passou a administrá-la militarmente. E assim permaneceu por quase duas décadas.