Qual seria o papel do Irã nos ataques do Hamas a Israel?

O regime iraniano, porém,nega envolvimento nos ataques terroristas, que qualifica como um ato de autodefesa por parte dos palestinos. Em pronunciamento à nação, Raisi deixou claro que seu país "apoia a legítima defesa da nação palestina". O presidente também elogiou os esforços da "resistência" do Hamas.

O Irã apoia uma ampla rede de milícias e grupos armados no Oriente Médio, incluindo organizações palestinas, enquanto o regime tenta consolidar sua influência no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen, assim como em Gaza.

Autoridades iranianas destacam com frequência o chamado "eixo de resistência" em suas declarações e posicionamentos sobre Israel. Essa expressão se refere explicitamente a grupo de militantes que se dedicam à oposição a Israel e inclui principalmente O Hamas e o libanês Hisbolá.

As alas militares dessas duas organizações são consideradas grupos terroristas por diversos países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia (UE).

Autoridades iranianas se reúnem com regularidades com esses grupos. Em agosto, o ministro iraniano do Exterior, Hossein Amir-Abdollahian, se encontrou em Beirute com lideranças do Hamas, da Jihad Islâmica e outros grupos anti-Israel ativos no Líbano. Na ocasião, o ministro reafirmou seu apoio ao "eixo de resistência".

Autoridades tanto do Hamas quanto do Hisbolá admitem com frequência o apoio substancial que recebem de Teerã.