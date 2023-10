Scholz oferece apoio a Israel e proíbe atos pró-Hamas na Alemanha - Chanceler alemão promete punir com o rigor da lei quem glorificar os atos de violência contra Israel e bane manifestações em prol do grupo terrorista. Ele criticou Autoridade Palestina por não condenar as ações do Hamas.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, ofereceu ajuda militar a Israel em sua reação aos ataques terroristas do Hamas nos últimos dias e proibiu manifestações ou atividades em prol da organização islamista no país.

Em pronunciamento ao Bundestag (Parlamento alemão) nesta terça-feira (12/10), Scholz sublinhou a responsabilidade histórica da Alemanha em relação à segurança de Israel. Ele disse que conversou com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e ofereceu toda a ajuda que Israel precisar, inclusive no tratamento dos feridos.

"Nesse momento, há apenas um lugar para a Alemanha. Esse lugar é ao lado de Israel”, disse o chanceler aos parlamentares. "Nossa história, nossa responsabilidade resultante do Holocausto, nos deixa com uma missão perpétua de defender a segurança do Estado de Israel”, afirmou, se referindo ao massacre de judeus promovido pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.