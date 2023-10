Brasileiros poderão deixar Gaza neste sábado via Egito - Possibilidade foi levantada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após reunião no Conselho de Segurança da ONU. Antes prevista para o Cairo, partida deve ocorrer perto da fronteira com o Egito.Os 22 brasileiros que estão na Faixa de Gaza poderão tomar um avião a partir da fronteira com o Egito rumo ao Brasil neste sábado (14/10). A possibilidade foi levantada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em Nova York, onde ele presidiu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira, para tratar sobre a escalada de violência no conflito entre Israel e Hamas.

Num primeiro momento, as negociações apontavam que os brasileiros deveriam ir de ônibus até o Cairo, onde pegariam um voo para o Brasil. Mas a iniciativa sofreu resistência do Egito, que teme que o grupo se refugie no país.

Agora, porém, a viagem deve ser mais curta. Os brasileiros estão abrigados em uma escola no norte de Gaza, justamente na área que Israel pediu para ser evacuada, com o exército israelense indicando as pessoas a se direcionarem para o sul, onde fica a fronteira com o Egito.