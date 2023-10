Israel ordena saída de civis da Cidade de Gaza dentro de 24h

Israel respondeu com pesados bombardeios sobre Gaza, prometendo "esmagar" o Hamas. Mais de 1.500 palestinos já morreram e mais de 6.600 ficaram feridos, segundo autoridades locais.

O governo israelense tem apoio do Ocidente em sua ofensiva. "Nós sempre estaremos do lado de vocês", declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em visita a Israel na quinta-feira. A viagem, juntamente com remessas de armamento dos Estados Unidos, serviu como uma poderosa luz verde para que Israel prossiga com sua retaliação.

A Otan também tem enfatizado o direito de Israel de se defender após os ataques do Hamas. Em entrevista à DW, o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, afirmou, porém, que é importante que os israelenses "façam todo o possível para evitar a perda de vidas de civis inocentes".

ek/md (DPA, Reuters, DW)