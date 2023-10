OMS critica ordem de Israel para saída de palestinos de Cidade de Gaza - Acompanhe em tempo real os últimos acontecimentos do conflito entre Israel e o Hamas.No último sábado, o grupo terrorista islamista Hamas lançou ataques sem precedentes contra Israel, matando mais de 1.3 mil pessoas e ferindo mais de 3.3 mil em cidades fronteiriças israelenses e em um festival de música.Israel respondeu com pesados bombardeios sobre Gaza, prometendo "esmagar" o Hamas. Mais de 1.5 mil palestinos já morreram e mais de 6.6 mil ficaram feridos, segundo autoridades locais.O governo israelense deu 24 horas para cerca de um milhão de pessoas deixarem o norte da Faixa de Gaza, enquanto se prepara para grande ofensiva terrestre no território palestino.Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas vivem em condições precárias em Gaza, uma estreita faixa que se estende por cerca de 40 quilômetros ao longo do Mar Mediterrâneo e faz fronteira com Israel ao norte e a leste, e com o Egito ao sul.Israel em apoio do Ocidente em sua ofensiva. "Nós sempre estaremos do lado de vocês", declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em visita a Israel na quinta-feira. A Otan também tem enfatizado o direito de Israel de se defender após os ataques do Hamas. Em entrevista à DW, o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, afirmou, porém, que é importante que os israelenses "façam todo o possível para evitar a perda de vidas de civis inocentes".

Acompanhe os principais acontecimentos do conflito entre Israel e o Hamas:

Israel ordena saída de civis de Cidade de Gaza em 24hHamas diz que bombardeios israelenses mataram 13 refénsOMS critica ordem de Israel a palestinos