O conflito Israel-Hamas ao longo da história

Após o contínuo disparo de foguetes de Israel a partir da Faixa de Gaza, um novo conflito militar com ataques aéreos entre Israel e Hamas eclodiu na região em 8 de julho de 2014. Em 17 de julho, Israel lançou uma ofensiva terrestre. Em 26 de agosto, a guerra terminou com um cessar-fogo temporário.

2021: Quarta Guerra de Gaza

O 10 de maio de 2021 marcou um novo conflito, após disparos de foguetes do Hamas contra Jerusalém. Antes, houvera semanas de agitação, principalmente em Jerusalém Oriental, devido ao despejo forçado de palestinos no bairro de Sheikh Jarrah e à violência no Monte do Templo e na Mesquita de Al Aqsa. A guerra terminou em 21 de maio com um cessar-fogo.

Autor: Astrid Prange