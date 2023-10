Professor é morto em ataque suspeito de terrorismo na França - Agressor era vigiado pela polícia por radicalismo até a véspera do ataque. Crise entre Israel e Hamas agrava tensões no país com a maior comunidade judaica da Europa e com numerosa população muçulmana.Um ataque a faca nesta sexta-feira (13/10), numa escola da cidade de Arras, norte da França, deixou um professor morto e outras duas pessoas em estado grave. O incidente é investigado como potencial atentado terrorista.

O suspeito do ataque, ex-aluno da escola, está preso, juntamente com um de seus irmãos. Segundo a promotoria antiterrorismo da França, que investiga o caso, ele vinha sendo observado pelas autoridades por associações com grupos radicais islamistas, além de ser investigado por acusações que incluem assassinato terrorista e tentativa de assassinato.

O presumível agressor chegou a ser seguido por agentes e teve seu telefone interceptado. No entanto a vigilância foi encerrada nesta quinta-feira, por ausência de provas. Seu irmão já cumpriu pena de prisão por associação a redes islamistas e por glorificar atos terroristas. Um alerta de segurança foi acionado em outra escola em Arras, onde um terceiro indivíduo foi detido ao tentar entrar com uma mochila considerada suspeita.