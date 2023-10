Que país será capaz de mediar o conflito Israel-Hamas?

Região deve liderar as negociações

"Há claros receios em todo o Médio Oriente de que a região vá afundar numa guerra mais ampla”, constata Sanam Vakil, diretora do programa para o Médio Oriente e Norte de África do gabinete estratégico Chatham House, com sede no Reino Unido.

Essa guerra poderia acabar implicando palestinos de outras partes de Israel, dos vizinhos Jordânia e Egito, Líbano e até mesmo Irã. "Os países árabes do Golfo temem que sua segurança interna seja afetada pela violência em cascata."

Ao mesmo tempo, tem havido tentativas de arbitragem por parte da comunidade internacional. Vários países se prontificam a auxiliar no regresso dos reféns a Israel, estabelecer um corredor humanitário para civis palestinos sob ataque e negociar um eventual cessar-fogo. Os Estados Unidos, nações europeias, Brasil, Rússia e China se declararam interessados ??em ajudar.

Contudo, argumenta Vakil, são os Estados do Oriente Médio que devem assumir a liderança. "O papel desempenhado pelos EUA, China e outros protagonistas internacionais pode ser bastante significativo. Mas os países da região é que devem liderar." Eles teriam a maior capacidade de impacto no conflito. E se nações com EUA e China forem intervir, precisam de intermediários.