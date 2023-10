Australianos rejeitam incluir aborígenes na Constituição

O referendo solicitou ao eleitorado que votasse "sim" ou "não" para a criação de um novo órgão consultivo aborígene – conhecido como Voice to Parliament (Voz para o Parlamento) –, que seria consultado sobre as leis que afetam os aborígenes e os chamados nativos do Estreito de Torres, povos indígenas que habitam as Ilhas do Estreito de Torres, parte do estado de Queensland.

É difícil aprovar referendos na Austrália, pois eles exigem a maioria dos eleitores e a maioria dos estados para serem bem-sucedidos – embora o resultado deste sábado pareça ter sido menos acirrado do que o previsto no início da campanha.

Diferentes visões

Os defensores da proposta do Voice to Parliament afirmavam que a inclusão de um órgão consultivo indígena na Constituição ajudaria a resolver alguns dos problemas que esses povos enfrentam, incluindo uma expectativa de vida menor e uma taxa de encarceramento muito maior.

Já a principal campanha contrária à emenda argumentava que o órgão consultivo seria divisivo e que seus poderes não foram claramente definidos.

"O primeiro-ministro foi avisado ao longo dos últimos 16 ou 17 meses para não prosseguir com o referendo divisivo, e ele deve ao público australiano um pedido de desculpas por isso", declarou o líder do oposicionista Partido Liberal, de centro-direita, Peter Dutton.