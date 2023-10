Cheias forçam indígenas a abandonarem suas casas em SC

Para amenizar os impactos, o governo instalou três estruturas de contenção de cheias. A barragem Norte, no rio Itajaí do Norte, foi inaugurada em 1992 no município de José Boiteux, que deve seu nome ao patrono do ensino superior em Santa Catarina, de ascendência franco-suíça.

A barragem Oeste, no Itajaí do Oeste, entrou em operação em 1973 em Taió. Já a barragem Sul, no Itajaí do Sul, é de 1975 e fica em Ituporanga. Elas foram planejadas inicialmente com capacidade de armazenamento de 357 milhões, 83 milhões e 93,5 milhões de metros cúbicos de água, respectivamente.

"O uso delas é para armazenar uma parte do volume da onda de cheia que vem da cabeceira da bacia, diminuindo o nível e atrasando o pico de montante para jusante. O problema é que essas estruturas têm um volume limitado e, dependendo do tamanho da cheia e operação, o efeito pode não ser suficiente", comenta Pedro Luiz Chaffe, professor do Laboratório de Hidrologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Ele destaca ainda que, a ocupação histórica na área de inundação precisa ser considerada na equação. "Se a gente aumentar a proteção contra cheias, na verdade podemos diminuir a frequência de inundação, porém podemos aumentar os danos devido a uma maior exposição de infraestrutura e pessoas nessas planícies", justifica o pesquisador.

Sem informações para os indígenas

Em comunicado publicado em seu site, a Defesa Civil de Santa Catarina informou que monitora o nível da barragem Norte, que estaria com 96,5% da sua capacidade. A previsão era que a água armazenada começaria a verter – passar para o outro lado da estrutura – ainda na sexta-feira.